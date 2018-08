Capistrello. Venerdi 28 agosto “…Una Melodia per non Dimenticare..” madrina Stefania Pezzopane

Capistrello. Martedi 28 Agosto alle 21,00 si terrà in piazza Municipio l’evento “…Una Melodia per non dimenticare” alla presenza del sindaco Francesco Ciciotti e dell’amministrazione comunale,con la partecipazione dell’onorevole Stefania Pezzopane. L’evento è dedicato alle vittime del terremoto.La serata di solidarietà verrà realizzata con il patrocinio del Senato della Repubblica, del Consiglio Regionale d’Abruzzo, del comune dell’Aquila, del comune di Capistrello e con la prestigiosa partecipazione dell’associazione nazionale “Argos – Forze di Polizia” (con, tra gli altri, quali partners dell’iniziativa, “Il Giornale del Lazio” e “Elleradio”). La serata è stata ideata e organizzata dal Maestro di fisarmonica Danilo Murzilli, insieme con i docenti dell’Accademia musicale “Studio Live”, di Alessandro Palumbo. Diversi gli artisti che si esibiranno, tra i quali Gianluca Pica (fisarmonicista di Renzo Arbore), Renzo Ruggieri (fisarmonicista di Antonella Ruggiero) e “Tanguedia Quartet”; ospite Nick Luciani de “I Cugini di Campagna”. Presentano Orietta Spera e Roberto Frizzi. Ingresso libero.Monica Virgilio