Capistrello, stanziamenti per bonus attività commerciali: soddisfazione espressa da consigliere Salvati

Capistrello. Questa mattina si è avuta la deliberazione di giunta che ha visto lo stanziamento, da parte del Comune, di 125mila euro che consentiranno la concessione di un bonus una tantum di mille euro alle attività commerciali per superare il difficile momento economico, portando, assieme agli stanziamenti di 25mila euro per l’emergenza e di 51mila euro per beni alimentari, gli stanziamenti comunali complessivi ad una cifra di circa 200mila euro.

“Apprendo con enorme soddisfazione – afferma il consigliere Emiliana Salvati – la decisione del sindaco Ciciotti e della giunta comunale riguardante lo stanziamento di una importantissima somma, che va nella direzione di dare un importante stimolo alla nostra economia, nell’interesse di tutti i cittadini ed imprenditori”.

“Con altrettanta soddisfazione prendo altresì atto che tale decisione asseconda in pieno la mia proposta in costanza dell’ultimo consiglio comunale, nel corso del quale – continua – ho altresì proposto un rinvio dei punti relativi ad IMU e TARI, per aprire un momento di serio confronto costruttivo al fine di addivenirsi all’alleggerimento della pressione fiscale, mio preciso obiettivo di mandato”.

“Non è il momento di fare barricate in consiglio comunale, e per questo ritengo, seppur consigliere di minoranza, che – conclude Salvati – debba farsi un’opposizione responsabile nell’interesse della collettività, della nostra comunità che si trova ad affrontare un momento critico e verso la quale abbiamo il preciso compito di ottemperare ai nostri doveri”.