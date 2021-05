Capistrello saluta il comandante della polizia locale Pierluigi Piacente

Capistrello. Il comandante della polizia locale Pierluigi Piacente lascia dopo 42 anni di servizio il Comune di Capistrello per dedicarsi alla meritata pensione. Piacente, classe 1955, è una figura storica per Capistrello e le sue frazioni, punto di riferimento per amministrazioni, scuole e cittadini era in servizio dal 1979.

Fu proprio in quegli anni, infatti, che vinto il concorso comunale, tornò da Roma dove lavorava da circa un anno in diversi ospedali della capitale come San Camillo e Forlanini, e si stabilì a Capistrello. Piacente, molto conosciuto in paese, è stato testimone di quasi mezzo secolo di vita cittadina.

Negli ultimi anni aveva preso in mano la polizia locale diventando comandante e guidando i colleghi nella gestione e nel monitoraggio del territorio comunale. Il testimone è stato passato nei giorni scorsi alle agenti del comando che dovranno ora mandarlo avanti senza il suo aiuto