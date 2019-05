Ecco il nuovo consiglio di Capistrello, il sindaco Ciciotti si prepara a varare la nuova giunta

Capistrello. E’ già al lavoro il neo sindaco Francesco Ciciotti rieletto lunedì alla guida di Capistrello. Archiviata la vittoria elettorale Ciciotti è tornato in Comune per comporre quanto prima la sua squadra e ricominciare a lavorare. Ciciotti ha portato a casa un totale di 1.283 voti contro i 1.070 dell’ex consigliere comunale Dina Bussi e i 940 di Silvestri. Una vittoria combattuta, come ha raccontato a MarsicaLive, contro “contro le dicerie e con la volontà di dare continuità a tutto ciò che era stato avviato”.

Il consiglio comunale sarà composto per la maggioranza da Ciciotti, Angelo Stati (399), Orazio De Meis (292), Antonella Silvestri (235), Emanuela Cappucci (232), Elisa Di Giacomo (188), Rosa Lusi (172), Vittorio Palleschi (126) ed

Ernesto Liberati (125).

Per l’opposizione, invece, ci saranno Dina Bussi e Chiara Di Felice (328) per la lista “Obiettivo futuro” e Vittorio Silvestri ed Emiliana Salvati (254) per la lista “Una buona idea”. Il sindaco Ciciotti non si è ancora pronunciato sulla composizione della giunta ma, stando ai numeri, potrà attingere tra i più votati della sua compagine per comporla.