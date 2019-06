Capistrello in musica con il maestro Antenore Bucci e la sua canzone “Oh Capistrello mio”

Capistrello. “Oh Capistrello mio” – testo, musica e voce di Antenore Bucci – Arrangiamento del M° Prof. Emiliano Bucci, è un brano che evidenzia l’amore per la Marsica, per il proprio paese d’appartenenza e nato dalla voglia di rendere internazionali i nostri bei posti.

Pezzo nostalgico scritto un mese fa in un hotel di Kiev, è corredato da un video con le immagini più significative del paese di cui è sindaco Francesco Ciciotti.

Il cantautore marsicano Antenore Bucci, che con questo video e questa bella canzone ( che sarà inserita nel suo prossimo CD), esprime tutta la sua sensibilità, nota sin dai tempi di “Abruzzo Show” (sull’emittente ATV7, negli anni ’80) dove, con il brano “Il Parco”, ottenne numerosi consensi e riconoscimenti. Bucci è stato fra le sole tre persone che hanno inciso in Abruzzo un 33 giri in vinile, registrato nella più prestigiosa casa discografica di Napoli; oggi è molto seguito sui social network e su YouTube riesce ad ottenere migliaia di visualizzazioni, cosa sicuramente non facile; personaggi a volte molto noti in vari ambiti si fermano soltanto a qualche centinaio.

Nelle sue canzoni il cantautore Antenore Bucci ha affrontato spesso temi di carattere sociale, correlati agli emigranti, al terremoto, all’ olocausto e quant’altro.