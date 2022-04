Capistrello, il Pd celebra il 25 aprile con la partecipazione dell’onorevole Emanuele Fiano

Capistrello. Si svolgerà il prossimo 25 aprile a Capistrello, nella Sala Ottaviani in via S. Silvio, dalle 16.30, l’evento organizzato dal Partito democratico per celebrare la Festa della Liberazione.

Il centro rovetano è insignito della medaglia d’oro al valor civile per l’eccidio dei 33 Martiri, avvenuto il 4 giugno del 1944, e ogni anno testimonia il ricordo dei suoi caduti per mano delle truppe d’occupazione nazifasciste.

“Celebriamo ancora una volta le vittime del nazifascismo rispondendo al dovere di continuare nel solco di chi ci ha preceduto”, dichiara il segretario del Partito democratico Alessandro Lusi, “quest’ anno avremo l’onore della presenza dell’On. Emanuele Fiano testimone diretto della Shoah, figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto alla prigionia nel campo di concentramento di Aushwitz. Sarà l’occasione per riflettere insieme sulla follia di quegli anni bui e ripercorrere le tappe del suo nuovo libro. Contiamo sulla partecipazione di tutti, in particolare dei più giovani, speranza per un futuro di pace per la nostra Europa”.