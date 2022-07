Capistrello, conferite le Civiche Benemerenze al maestro Di Marco e alla regista Martini

Capistrello. Sono state conferite a Capistrello le Civiche Benemerenze a due cittadini di spicco della comunità: il maestro fisarmonicista Carmine Di Marco e l’autrice, sceneggiatrice e regista Tiziana Martini.

In un clima di orgoglio e gratitudine nei confronti di due indiscusse eccellenze del territorio, il Consiglio ha visto una prima fase di discussione, seguita poi dal voto. Quindi il sindaco Francesco Ciciotti ha dato inizio alla cerimonia vera e propria, consegnando, al Maestro di Marco prima e alla Martini poi, la pergamena recante il sigillo della città, firmata dallo stesso primo cittadino, e una targa celebrativa.

“Sono momenti istituzionali che danno valore al nostro percorso di crescita come comunità. – Ha spiegato il sindaco Ciciotti – Vantiamo personalità il cui spessore è riconosciuto in ambito nazionale e internazionale e questo dà il senso di quanto, anche una piccola comunità come la nostra, possa rendersi protagonista in un contesto preminente come quello artistico”.

La seduta è andata avanti per circa un’ora e, una volta apposte le firme sul registro delle Civiche Benemerenze, gli stessi cittadini benemeriti hanno voluto ribadire l’emozione del momento e il forte attaccamento che nutrono verso la terra d’origine. In virtù di ciò, questo riconoscimento assume valore ineguagliabile ai loro occhi.

L’amministrazione ricorda alla cittadinanza i due appuntamenti dell’Estate Capistrellana 2022 con il Maestro Di Marco e Tiziana Martini, rispettivamente stasera alle 21:00, presso Piazza Risorgimento, e domani, sempre alle 21:00, in Piazza Caduti sul Lavoro.