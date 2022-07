Capistrello conferisce la Civica Benemerenza al Maestro Carmine Di Marco

Capistrello. L’Estate Capistrellana 2022 prosegue, come da cartellone, nel segno dell’arte e della cultura. Il prossimo 23 luglio, sarà infatti protagonista in Piazza Risorgimento la musica del Maestro Carmine Di Marco.

L’evento in notturna andrà a culminare l’appuntamento previsto in mattinata presso la sala consiliare del Municipio, quando al Maestro Di Marco sarà conferita la Civica Benemerenza per aver contribuito in modo considerevole alla diffusione della cultura musicale, alla formazione artistica dei giovani accompagnandoli con riconosciuta professionalità e competenza in un percorso di crescita e sviluppo di nuove sensibilità per una piena realizzazione della persona umana. E’ stato infatti convocato alle ore 10:00 il Consiglio Comunale al fine di procedere al conferimento dell’onorificenza. Saranno consegnate al Maestro la targa e la pergamena firmata dal Sindaco, Francesco Ciciotti, recante il sigillo della Città.

Alla sera, a partire dalle ore21:00, il Maestro Di Marco allieterà la comunità capistrellana con un suggestivo repertorio internazionale di fisarmonica. La serata sarà presentata dalla giornalista Orietta Spera.

“La particolarità di questo evento all’interno del calendario estivo risiede nel senso di orgoglio nell’omaggiare la nostra comunità attraverso l’arte di un concittadino virtuoso, orgoglio di questa terra e motivo di vanto al di fuori dei nostri confini. Siamo grati al Maestro per l’onore che conferisce a Capistrello e per aver scelto di farci dono del suo talento”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Antonella Silvestri.