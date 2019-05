Capistrello, Ciciotti: i cittadini hanno premiato il nostro impegno e votato per la continuità. Ora minoranza sia corretta

Capistrello. “Sono immensamente felice perché Capistrello, grazie a questo risultato, ha voluto lanciare due segnali forti: il primo in favore della continuità, dando opportunità a questa amministrazione di proseguire l’ottimo lavoro che stava facendo. Il secondo rivolto a coloro che intendono porre in essere una politica diffamatoria o distruttiva e non di collaborazione con la maggioranza. È importante, quindi, trovare unione ed equilibrio tra le forze politiche affinché il paese abbia la serenità e la possibilità di ascoltare ciò che la maggioranza propone. La minoranza deve fare opposizione nel modo e nel sistema corretto”.

Con queste parole Francesco Ciciotti, neo sindaco di Capistrello, ha commentato l’elezione a primo cittadino avvenuta nella giornata di ieri. Ciciotti ha avuto la meglio sulla candidata Dina Bussi della lista civica “Obiettivo Futuro” e su Vittorio Silvestri della lista “Una buona idea”.

“Questa amministrazione aveva già predisposto dei lavori. Altri, invece, erano in fase di avviamento. Ciò per quanto riguarda le opere pubbliche. Riguardo al sociale proseguiremo il lavoro avviato precedentemente, con particolare attenzione ai bisognosi e al centro per anziani. A ciò aggiungo che per gli stessi confermeremo anche il servizio navetta. Ci sono, poi, numerose attività rivolte alle famiglie bisognose del nostro paese”.

“Essendo che, come detto, molti lavori e progetti sono stati già avviati nei mesi addietro e, quindi, tutt’ora assolutamente validi, non mi pongo un limite di cento giorni per realizzare qualcosa. Siamo in continuità con la scorsa amministrazione rispetto alla quale ho, dunque, già adempiuto ai miei primi cento giorni da sindaco. Alcune iniziative sono in itinere o in fase di avviamento, come sottolineato in precedenza, ma per altre ci vorrà del tempo perché possano svilupparsi. Per altre ancora, invece, ne potremo riparlare solo dopo aver riordinato tutte le procedure necessarie affinché vadano in porto”.

“Circa l’opera di avvicinamento – se così possiamo definirla – tra Capistrello e la Marsica, intendiamo proseguire sulla linea sposata nei mesi scorsi, ossia quella di un dialogo propositivo e costruttivo con i sindaci del territorio. Credo sia necessario restare fedeli all’attività avviata precedentemente, considerando che molti primi cittadini sono gli stessi con i quali abbiamo avviato importanti interlocuzioni”, ha concluso Ciciotti