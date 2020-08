Capistrello, acqua non potabile: arriva l’ordinanza del sindaco

Capistrello. “Divieto dell’utilizzo dell’acqua per il consumo umano per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici, erogata dalle fontane pubbliche di seguito elencate: Fontana pubblica Piazza Centrale; Fontana Pubblica Loc. Santa Barbara (Polveriera)”. E’quanto si apprende dall’ordinanza firmata da sindaco di Capistrello, Francesco Ciciotti

Il sindaco di Capistrello ha inoltre disposto che ” l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Ufficio di Polizia Locale attivino ogni azione utile, per quanto di competenza, al fine di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza. Il presente provvedimento contingibile e urgente ha decorrenza immediata sino a revoca che sarà disposta in seguito a successiva comunicazione della ASL di competenza”.