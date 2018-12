Capi contraffatti, appello del presidente di Confcommercio Donatelli: tolleranza zero per chi li immette nel mercato

Avezzano. Il presidente di Confcommercio, Roberto Donatelli, chiede tolleranza zero e un monitoraggio costante per chi immette sul mercato merce contraffatta, mettendo in pericolo anche la salute dei consumatori. “Con l’inizio delle festività natalizie, si comincia a rivedere l’avvio di tutte quelle attività dedite al commercio abusivo e vendita di prodotti contraffatti”, ha spiegato Donatelli, “vogliamo assicurare il massimo sostegno da parte dell’intera categoria per tutte le azioni che verranno messe in atto per debellare la contraffazione e l’abusivismo commerciale, considerato che spesso dietro questi due fenomeni ci sono organizzazioni criminali che creano un danno sociale ai commercianti onesti che pagano le tasse e rispettano le regole.

Il monitoraggio costante dei prodotti immessi nel mercato e’ ormai indispensabile. A dimostrarlo c’e’ la diffusione di prodotti senza il marchio Ce o con lo stesso marchio contraffatto.l’auspicio di Confcommercio e’ che si attivi un attento sistema di vigilanza per la sicurezza dei cittadini e per la salvaguardia del mercato”.