Caos viabilità a Scalzagallo, torna la protesta dei residenti per sensi unici e regolazione traffico

Avezzano. Tornano a protestare i residenti del quartiere Scalzagallo che avevano chiesto la regolazione del traffico e l’applicazione dei sensi unici. Il Comune, tramite l’assessore Emilio Cipollone, aveva avviato i lavori previsti nell’ordinanza emessa il 28 agosto del 2020 all’epoca del commissario Mauro Passerotti, ma non ha mai completato gli interventi tanto che la segnaletica è parziale e i divieti non vengono rispettati.

Per via delle Rose l’istituzione del senso unico riguarda il tratto compreso tra via delle Azalee e via delle Orchidee; tra via dei Tulipani e via delle Orchidee e via dei Tulipani e il sottopasso della linea ferroviaria Avezzano-Pescara. Su via dei Gladioli il senso unico riguarda, invece, il tratto compreso tra il sottopasso della linea ferroviaria e via dei Tulipani. Il provvedimento si era reso necessario in seguito alle situazioni di pericolo che spesso si creavano, nonché per il verificarsi di incidenti stradali. Ne erano seguite numerose segnalazioni dei residenti, ma anche proteste di quei cittadini che frequentano per vari motivi la zona in questione.

Problematiche evidenziate anche dai rilievi eseguiti dagli agenti della polizia locale e dai tecnici comunali circa “problemi di viabilità dovuti essenzialmente alla limitata larghezza delle strade, all’andamento irregolare che assumono dovuto alle variazioni plano altimetriche, alla scarsa visuale che offrono in prossimità degli incroci che formano con le altre strade della zona e alla mancanza di marciapiedi”.