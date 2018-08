Caos parcheggi ospedale Avezzano, parla Di Bastiano: priorità ai malati. Intervenga il sindaco

Avezzano. “Solamente il comune di Avezzano può risolvere un problema che si trascina da anni. La stanchezza di leggere sempre le stesse cose su parcheggi interni ed esterni al san Filippo Neri non deve sopraffarci,caos internamente e caos esternamente. Andiamo per ordine: la dirigenza dell’ospedale con gli attuali spazi”, continua, “non riesce a gestire l’organizzazione interna delle aree a parcheggio sia dal punto di vista logistico sia dal punto organizzativo e ne è conferma che periodicamente la problematica la troviamo sulla stampa. Quello che sembra funzionare all’interno sembrano i parcheggi per il personale”. Così Augusto Di Bastiano, presidente del centro giuridico del cittadino.

“Da parte mia”, continua, “cambierei del tutto approccio: azzeramento totale dell’esistente dando la precedenza a tutti i servizi per gli utenti riservando tutti i parcheggi che necessitano alla funzionalità del pronto soccorso, alle necessità dei dializzati, dei malati di cancro, dei donatori di sangue, del personale reperibile, dei diversamente abili, dei pazienti bisognosi di medicazioni post operatorie, dei medici di base, di tutti i mezzi di servizio,del personale che viene da altre strutture provinciali, così che tutti i parcheggi adiacenti la struttura ospedaliera e la viabilità necessaria siano in funzione dei servizi sia al cittadino–utente che necessita di attenzione particolare e di tutti quei servizi ospedalieri indispensabili per il pronto intervento, in questo discorso non va tralasciata la viabilità che porta alla camera mortuaria, budello senza via d’uscita. Razionalizzati tutti i parcheggi come descritto sopra”, conclude, “senza trascurare una viabilità sicura, entra in ballo il sindaco di Avezzano che dovrà ridisegnare tutta la logistica dei parcheggi esterni mettendo a disposizione nuove aree e risorse che soddisfino le esigenze del personale tutto e degli utenti”.