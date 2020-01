Caos parcheggi alla clinica l’Immacolata di Celano, l’appello degli utenti: più rispetto

Celano. Polemiche a Celano per i parcheggi alla clinica l'”Immacolata”. L’area interna per lasciare l’auto è sempre piena come del resto lo spazio riservato alla sosta realizzato con tanto di strisce dal Comune di Celano esternamente.

I problemi, però, non sono solo questi. Tanti utenti infatti hanno lamentato la mancanza di rispetto per chi parcheggia la propria auto.

Nello specifico un paziente che doveva recarsi alla clinica per delle visite ha trovato l’auto in foto ferma tra due posti. Non è la prima volta che accadono cose del genere e per questo è stato chiesto da tutti un maggiore rispetto del prossimo.