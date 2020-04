Avezzano. Caos davanti alle poste, code estenuanti per gli anziani e manca un’organizzazione. È di nuovo caos fuori alle poste di Avezzano tra i tanti cittadini in fila per prendere la pensione. Una nuova segnalazione che arriva direttamente da una residente, che denuncia come, fuori dall’ufficio postale di via Marconi, la situazione è sempre più caotica.

Lunghe file tra i tanti cittadini che, dovendo rispettare i regolamenti degli uffici, quindi dovendo entrare uno per volta agli sportelli, si assembrano fuori all’ingresso non mantenendo una fila ordinata, causando litigi in merito all’ordine di entrata: a rimetterci sono gli stessi pensionati, in fila da ore da questa mattina, che attendono di entrare per prelevare i soldi.

Un segno di inciviltà e di poco rispetto delle regole da parte dei cittadini ai tempi del Covid19, in un momento di emergenza in cui gli stessi uffici postali si organizzano con turni e sistemi in ordine alfabetico per consentire al meglio il servizio ai propri clienti.