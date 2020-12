Cantina del Fucino, da sessant’anni sulle tavole dei marsicani per le festività natalizie

Avezzano. Che si tratti della sera della vigilia di Natale o di quella del cenone di capodanno, sulle tavole dei marsicani non può mancare una bottiglia di vino “locale”. Per tale intendersi quello della Cantina del Fucino che, da più di sessant’anni, è al fianco degli abitanti di questa terra. Quest’anno, per ovvie ragioni, festeggeremo in modo diverso. Occorrono precauzioni e qualche sacrificio più del solito ma, nonostante tutto, la voglia di degustare un bel calice di vino è ancora un lusso che possiamo permetterci.

Dopo aver aperto alle consegne a domicilio e all’e-commerce, la Cantina del Fucino è pronta a soddisfare tutte le richieste dei propri clienti

Pecorino, Passerina, Cerasuolo, quest’anno sono stati venduti molto bene, ma anche il Montepulciano Noemo e lo Scabino non sono andati male. Indice di come venga riconosciuta la grande qualità dei nostri vini

Lo dichiara Lorenzo Savina, presidente della Cantina Del Fucino. Il potenziamento del servizio e-commerce e della consegna a domicilio sono due modalità di vendita, inoltre, che rappresentano un’ottima opportunità per fronteggiare le difficoltà del momento nel recarsi in Cantina per l’acquisto. Per l’occasione, e per affrontare il periodo storico che stiamo vivendo con un minimo di sorriso sulle labbra, è stato coniato anche uno slogan:

Sii responsabile, bevi a casa. Il vino lo portiamo noi

Come ordinare? E’ molto semplice. Oltre ai contatti in calce all’articolo, si può visitare il sito internet e la pagina Facebook. In entrambi i casi lo staff della Cantina risponderà con puntualità e precisione, pronto a soddisfare le vostre richieste. Che si tratti di confezioni regalo, bottiglie sfuse, bag in box, la Cantina del Fucino è organizzata e strutturata in maniera tale da soddisfare le richieste e le esigenze dei numerosi clienti e affiliati che ogni giorno acquistano i suoi prodotti.

Entrambi i servizi sono indispensabili per le attività moderne e, in considerazione del periodo che stiamo vivendo, perfettamente in grado di soddisfare le richieste di chiunque voglia acquistare una bottiglia di Scabino, Noemo e degli altri vini e prodotti (come l’olio) che la Cantina del Fucino produce.

Per info e contatti:

Telefono: 0863.59148

Pagina Facebook ufficiale: Cantina del Fucino

Sito ufficiale: www.cantinafucino.it

(#advertising)