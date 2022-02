Cantina allagata da oltre un anno ma nessuno interviene, l’appello di un celanese

Celano. Da oltre un anno con la cantina completamente allagata, con cattivi odori e ambiente malsano. È la storia di Antonio Cerone che ha segnalato il suo caso alla redazione di Marsicalive per lanciare un appello affinché qualcuno intervenga.

“La cantina si riempie di acqua ristagnante, non so da cosa dipende, l’odore è insopportabile, è umido e c’è cattivo odore”, commenta il celanese che vive in un appartamento di edilizia pubblica nel quartiere conosciuto come “Campitelli”, in via Abruzzo, a Celano.

“Quando chiamo l’Ater mi dicono che devo rivolgermi al Comune, quando chiamo in Comune mi dicono che devo rivolgermi all’Ater. E intanto il tempo passa e nessuno interviene”.

Un anno fa Cerone ha dato anche incarico ad un legale di occuparsi della vicenda. L’avvocato Domenico Quadrato ha così documentato quanto accade e ha inviato una lettera in un Comune ma al sollecito non ha avuto alcuna risposta.