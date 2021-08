Cantiere nella scuola Don Bosco di Trasacco, doppi turni fino al termine dei lavori

Trasacco. Il Comune di Trasacco ha deciso di procedere, nel poco tempo a disposizione, con doppi turni a rotazione per i ragazzi delle scuole del plesso di Don Bosco, in modo tale da avere il tempo per terminare i lavori che si stanno svolgendo negli edifici.

Il tempo a disposizione infatti, è esiguo, e ha reso necessario il ricorso a questo sistema, un sacrificio necessario affinché si possa tornare in tempo sui banchi, infatti si hanno a disposizione solamente due mesi e mezzo che coincide con quello delle vacanze estive delle scuole, un tempo troppo ristretto per procedere ai lavori in modo accurato e preciso.

Ogni sezione per circa un mese turnerà il pomeriggio, una soluzione resasi per forza di cose necessaria e che procederà fino al termine dei lavori (termine stanziato ora per Novembre). A turnare saranno i ragazzi che svolgeranno le 30 ore, mentre per le 40 ore rimarrebbe tutto invariato.

Un disagio che è comprensibile, ma inevitabile, d’altronde in gioco c’è la possibilità di fornire una scuola nuova, sicura e moderna per tutti i ragazzi.