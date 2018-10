Canti, girotondi e laboratori nella scuola per l’infanzia di Sante Marie per la festa dei nonni

Sante Marie. Canti, girotondi e laboratori con i loro angeli custodi. Così i bambini della scuola per l’infanzia di Sante Marie hanno festeggiato il giorno dedicato ai nonni. Insostituibili ormai nella vita di tutti i giorni per molte famiglie, ai nonni non sempre viene data l’importanza che realmente hanno. Per questo la scuola dell’infanzia Pio XII di Sante Marie con le maestre dell’associazione scuola dell’infanzia “Madonna del Passo”, hanno deciso di condividere in occasione della festa dei nonni una mattina con loro realizzando insieme ai piccoli nipoti attività manipolative e momenti affettuosi. “Stravedono per i nipotini e sono più indulgenti anche con i propri figli”, hanno spiegato le insegnanti, “di certo i nonni sono fonti inesauribili di affetto incondizionato, sono vere perle di saggezza per tutti quei nipoti che hanno ancora la fortuna di avere un nonno”.

I bambini hanno accolto nonne e nonni con un allegro girotondo, poi sono divertiti con loro creando dei lavoretti con carta, colla e colori. Prima di salutarli, poi, hanno recitato una poesia in loro onore ringraziandoli per tutto l’affetto che gli danno