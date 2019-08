Cantacivita 2019, sul podio la cantautrice aquilana Beatrice Giardino, seguita da Mario Del Vecchio e Emily De Petris

Civita di Oricola.La cantautrice aquilana Beatrice Giardino ha vinto la terza edizione del festival della piana del Cavaliere. Al secondo posto un altro aquilano Mario Del Vecchio. In terza piazza si è collocata la marsicana Emily De Petris. Nella sezione baby invece, al primo posto si è piazzato Mattia Di Mascio. Oltre millecinquecento spettatori hanno seguito ed applaudito i venti protagonisti del CantaCivita 2019 organizzato dalla Pro loco e presentato con grande professionalità da Luca Di Nicola. La manifestazione è iniziata dapprima con la sagra dei ravioli, evento culinario che riscuote sempre un grande successo ed è proseguita poi con il festival. Art director del concorso canoro Francesca Polidori della Golden Music. In regia audio e luci Ettore Malandra. Molti i premi e i riconoscimenti per i vincitori, ma anche per gli altri partecipanti. “Siamo davvero felici per il buon esito dell’evento-dichiara Antonio Palmerio, presidente della Pro loco di Civita di Oricola-ringrazio di cuore tutti i miei collaboratori, gli artisti e quanti hanno assistito alla kermesse. Oramai il Festival CantaCivita è destinato a progredire”. In giuria il m° Corrado Lambona, (ideatore tra l’altro del Singer Art Festival che si svolgerà il prossimo 23 agosto a Morino), le insegnanti di canto Francesca Polidori e Giada Masi, l’attore Marco Simeoni e il musicista Mauro Vaccarelli. L’appuntamento è per il prossimo anno per la quarta edizione del CantaCivita.