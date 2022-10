Canta per i suoi compaesani e si sente male, Canistro a lutto per la morte di Giovanni Cesareo

Canistro. Lutto a Canistro per la perdita di una colonna portante della comunità. Ieri sera è morto Giovanni Cesareo, conosciuto da tutti come “Giannino”. Aveva 72 anni. Cesareo era insieme ai suoi compaesani, circa 150, in un ristorante di Castellafiume.

Ex sottufficiale dell’Aeronautica militare Cesareo era un uomo amato da tutti, per la sua forza. Era devoto alla sua famiglia e il suo sorriso era contagioso. Era sempre pronto per dare una mano nelle attività che si organizzavano in paese.

Ieri sera aveva partecipato, insieme ad uno dei figli, Enrico, il presidente della Pro loco di Canistro, a una cena che era diventata una sorta di appuntamento fisso per il piccolo centro della Valle Roveto. Una serata revival in cui si cantavano le serate di una volta, dove chiunque avesse una vena artistica la condivide con gli altri. La grande passione di Cesareo è sempre stato il canto. Lo sapevano tutti. E il primo a calcare il palco era sempre lui.

Ieri sera lo ha fatto purtroppo per l’ultima volta. Dopo aver cantato per i suoi compaesani è tornato al suo posto e si è sentito male. Un malore improvviso non gli ha lasciato via di scampo. In sala c’erano dei medici che hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. I sanitari arrivati, allertati dal 118, non hanno potuto che constatarne la morte.

Un grande dolore non solo per tutti i presenti ma per tutta la comunità.

Lascia la moglie Maria Pia Petricca e quattro figli. Oltre ad Enrico, Marzia, Giacomo e Mariaelena.

“Caro Giannino sei andato via senza preavviso, cantando con la gioia che hai avuto sempre nel cuore. La morte viene all’improvviso, porta via le persone, ma restano tracce indelebili di chi ha dato la vita, l’ amore per la famiglia e la propria terra”, ha scritto sui social per ricordarlo, il consuocero Giammarco De Vincentis, “che tu riposi in pace e dall’alto del cielo continui a vegliare la tua bella e grande famiglia. Condoglianze a tutti in famiglia, a tua moglie Maria Pia Petricca , ai Figli Enrico Cesareo , Cesareo Marzia , Giacomo Cesareo e Mariaelena Cesareo, ai parenti e a chi ti vorrà bene per sempre. Il 24 ottobre avresti compiuto 72 anni. Le tue canzoni hanno sempre rallegrato il mio cuore, ci eravamo promessi di cantare insieme alla prossima occasione. Caro Giannino non lo faremo adesso ma tra non molto ci ritroveremo. Tu comincia ad accordare la musica con gli Angeli io comincio a scegliere le canzoni. Il tuo caro consuocero”.