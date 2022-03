Canistro è ufficialmente tra i Borghi del Respiro: tutti gli obiettivi per una maggiore qualità della vita

Canistro. L’amministrazione comunale di Canistro annunciare che Canistro è ufficialmente entrato tra i Borghi del Respiro.

Il progetto nazionale Borghi del Respiro è un’iniziativa nata per agevolare la tutela ambientale e un turismo sostenibile favorendo la conservazione della qualità dell’aria per il benessere respiratorio umano.

In particolare, il Comune di Canistro, avendo vinto la candidatura per l’anno 2022 è entrato ufficialmente a far parte della rete nazionale dei Borghi del Respiro impegnandosi ad adempiere alle seguenti attività per favorire il raggiungimento degli obiettivi proposti dal progetto stesso: