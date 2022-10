Canistro corre con il “Trail delle Acque”: al via il nuovo appuntamento del CorriMarisca Uisp

Canistro. “Domenica 2 ottobre preparativi giunti quasi al termine per il Trail delle Acque”, scrive il comunicato dell’evento sportivo, “su iniziativa della Ecoroscetta, del comune di Canistro e della Pro loco e dell’AVIS ci si prepara al Trail delle Acque che, con tanto impegno, hanno curato la manifestazione in tutti i suoi aspetti nel contesto del circuito CorriMarsica Uisp e nell’ambito del programma Dimensione Cultura 2022”.

“Il percorso, di circa 11 chilometri, si sviluppa interamente sul territorio comunale di Canistro, partendo dalla piazza principale del paese alle 10:00, per continuare tra boschi di castagno e sorgenti d’acqua, accompagnati da un panorama mozzafiato. Lo stesso giorno, alle 9:00, in collaborazione con il Comune di Civitella Roveto avrà luogo la camminata non competitiva in ricordo di Franco Dosa. Pagina Facebook del circuito Corri Marsica https://www.facebook.com/corrimarsicauisp”.