Canistro, approvato bilancio di previsione 2022-2024: dimuisce la Tari, arriva il Festival “Dimensione Cultura”

Canistro. Il Consiglio Comunale, all’unanimità dei presenti, opposizione inclusa, ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024. Il bilancio di previsione prevede molte proposte e progettualità finalizzate allo sviluppo del Territorio, all’edilizia pubblica con specifico sguardo alle risorse del PNRR, alla messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico.

In particolare, molte sono le previsioni sulle seguenti aree:

– CULTURA: saranno implementati gli investimenti nel settore ed in particolare è previsto il Festival “Dimensione Cultura 2022” che sarà presentato nel dettaglio nelle prossime settimane.

– TURISMO SPORTIVO: completata la fase di ricognizione e di studio iniziata già da diversi mesi, è prevista la revisione, la posa della segnaletica e la manutenzione della rete sentieristica di tutto il territorio comunale. Tale iniziativa ha lo scopo di valorizzare le risorse naturalistiche, le bellezze architettoniche e i più rilevanti luoghi di interesse storico per una migliore fruizione e conoscenza del patrimonio paesaggistico e ambientale.

– LAVORI PUBBLICI: molti interventi, legati alla messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico, investimenti sulle infrastrutture sociali come la ristrutturazione della sala polivalente nell’ex municipio così da poter essere fruibile per rappresentazioni teatrali, mostre ecc; il recupero di spazi ed immobili a Canistro Superiore e ancora interventi di manutenzione di strade, piazze e verde pubblico ed infine interventi straordinari sul cimitero di Canistro Inferire con la realizzazione di nuovi loculi.

– SOCIALE: l’azione amministrativa è volta al miglioramento delle condizioni socio-economiche dei cittadini, garantendo i livelli minimi di assistenza a tutti residenti che vivono in situazioni di disagio o di estrema necessità.

– SCUOLA: stanziati dei fondi per il dopo scuola a partire dal prossimo anno scolastico.

– TRIBUTI: ridotta la Tari sia per le utenze domestiche che per le non domestiche; nel caso delle utenze domestiche sono previste riduzioni crescenti all’aumentare del numero di occupanti delle abitazioni.