Canistro, aperte le iscrizione per il primo torneo di scacchi a tempo lungo

Canistro. A valle del grande successo ottenuto con l’evento “Rapid Fide – Dimensione Cultura 2022″ disputato questa

estate e che ha visto la partecipazione di ben 26 giocatori su un totale di 13 scacchiere, il Comune di Canistro organizza il primo torneo di scacchi a tempo lungo (90′ + 30”), valido per la variazione del punteggio Elo Standard.

Canistro, risulta essere uno dei pochi comuni in Abruzzo ad organizzare un torneo di questo tipo insieme a L’Aquila e Montesilvano.

Il torneo si svolgerà dal 2 al 4 dicembre per un totale di 5 turni. I premi in palio vedono un primo posto assoluto dal valore di 250 euro. In più, ogni partecipante ha la possibilità di pranzare e cenare in uno dei ristoranti presenti nel nostro comune a prezzi vantaggiosi.

Durante le fasi di premiazione saranno presenti il fiduciario arbitri Abruzzo, Lazio Massimo Maione e il delegato Abruzzo Avvocato Francesco Ulbar.

Pre-iscrizioni, su vesus.org, fino al primo dicembre alle 12. https://vesus.org/tournaments/1deg-torneo-weekend-dimensione-cultura- 2022/?fbclid=IwAR3o79lrM6mLP1SLPQEb-pA4JCgcXwjTrMaPStF13rJg-160XQufxxH9Zjw

Per info 348 400 6163 (Maurizio)

• A.S.D. Libertas Scacchi Nereto

• Circolo Scacchi Avezzano

• Ristorante Parco del Rio Sparto

➡️ maggiori info: 3388794160

• Albergo Ristorante Rio

➡️ maggiori info: 3533155814