Cani vaganti e pericolosi sulla Statale 696: tra motociclisti, ciclisti e escursionisti

Celano. Cani vaganti per le vie di Celano, in particolare, sulla strada che sale ad Ovindoli. Una Statale (696) che ancora, soprattutto in questi giorni di festa, in cui le temperature sono ancora piacevoli, è frequentata da motociclisti, sportivi in bici e tanti turisti.

Sono anni che la presenza di cani vaganti viene segnalata a Celano, soprattutto in quella che tutti conoscono come “la via dell’Aquila” ma, a quanto pare, a nessuno importa o quantomeno interessa.

Alcuni cani anche oggi pomeriggio sono stati visti attraversare da un lato all’altro la carreggiata, fino a quando sono saliti a qualche centinaia di metri di distanza dall’ingresso del sentiero storico che sale alla Serra.

Si tratta di cani che non solo mettono a rischio la sicurezza di chi in bici, in moto o in auto percorre la Statale ma che incutono timore anche negli escusionisti che se li ritrovano improvvisamente davanti.