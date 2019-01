Cani randagi nelle strade periferiche di Luco dei Marsi, i residenti lamentano la situazione di degrado

Luco dei Marsi. Alcune strade periferiche del paese, negli ultimi tempi, sono sempre più in balia di branchi di cani, che scorrazzano liberamente sia di giorno che di notte. La segnalazione di alcuni lettori riguarda prevalentemente via dei cappuccini e via dei pozzi, le due strade parallele che escono dal paese verso sud-est, in direzione di Trasacco, che da sempre lamentano problematiche legate al randagismo, ma che nelle ultime settimane si sono accentuate.

I cani creano una situazione di forte degrado, poiché lacerano le buste dell’immondizia e rovesciano i secchi della raccolta differenziata, a volte si mostrano aggressivi nei confronti dei podisti che fanno sport in quelle zone, ma soprattutto si fermano davanti ai recinti delle abitazioni private, dove si divertono a infastidire i cani rinchiusi, che non potendo uscire abbaiano incessantemente disturbando la quiete pubblica. Ma le lamentele non sono rivolte solo verso il Comune, che dovrebbe contenere il fenomeno del randagismo, ma anche verso alcuni residenti, che anziché tenere sotto controllo i propri animali domestici, lasciano loro la libertà di aggregarsi al branco dei randagi. Alcuni di questi animali, come si può vedere anche dalla foto inviataci in redazione, porta il collare.