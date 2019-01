Cane pastore tedesco ucciso a fucilate in pieno centro: indignazione, dolore e preoccupazione tra la popolazione

Ortucchio. Pastore tedesco ucciso a fucilate in paese. Il cane è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. Per l’animale domestico non c’è stato scampo. L’episodio ha suscitato grande indignazione e preoccupazione. L’accaduto, infatti, si è verificato in centro abitato. Una situazione di grande pericolosità.

I padroni, distrutti dal dolore e dal violento gesto criminale, chiedono che i responsabili vengano individuati. Quanto avvenuto è un gesto di grande inciviltà ma anche un episodio inquietante visto che è stata messa in pericolo anche l’incolumità dei cittadini. L’allarme è stato lanciato anche su Facebook e si chiede di segnalare qualunque sospetto.

Non era mai accaduto in paese un fatto del genere con l’uccisione di un animale domestico a colpi di fucile in centro. E’ strano che nessuno si sia accorto di nulla e che non abbia visto il responsabile di quanto avvenuto in mezzo alle abitazioni. Con ogni probabilità il cane sarà stato ucciso durante la notte.