Cane investito da auto a tutta velocità, residenti di via Santissima Trinità chiedono dissuasori di velocità

Avezzano. Un brutto risveglio questa mattina in via Santissima Trinità, dove intorno alle 9 un cane è stato investito ed ucciso da un’auto lanciata a tutta velocità. Alcuni residenti in via Santissima Trinità hanno segnalato con una certa apprensione le criticità relative alla sicurezza stradale, riportando come la gran parte degli automobilisti transitanti lungo il tratto di strada interessato non rispetti i limiti di velocità imposti dalla segnaletica.

“Soprattutto nell’ultimo periodo – afferma una delle ragazze ivi residenti – c’è stata una maggior frequentazione della strada da parte di coloro che a causa del maggior numero di controlli delle forze dell’ordine tendono ad evitare le vie principali”.

“Solamente nelle ultime sono stati investiti ed uccisi altri due cani, il primo il 5 maggio, ed è diventata una situazione difficilmente sopportabile non solo per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per chi si limita a voler fare una passeggiata”.

I residenti ricordano come nel 2018 avessero presentato all’Amministrazione cittadina una formale richiesta di installazione di dossi o dissuasori di velocità, mai presa in considerazione per mancanza di fondi.