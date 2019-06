Straniero prende la cagnolina dal giardino e chiede un riscatto alla padrona, ma lei chiama la polizia

Avezzano. Prende la cagnolina dal giardino e chiede un riscatto alla padrona.

È accaduto ad Avezzano dove un uomo, secondo i primi accertamenti, avrebbe preso la cagnolina da una casa privata. Una volta in possesso della cagnolina, ha chiamato la proprietaria leggendo il numero della targhetta e chiedendo del denaro in cambio.

lei gli ha dato l’ok, si è fatta dire dove abitava ma si è presentata con la polizia.

Le forze dell’ordine, avvisate immediatamente dalla padrona del cane, l’hanno accompagnata sul posto e ora stanno facendo tutti gli accertamenti del caso.

La proprietaria ha consegnato 30 euro al marocchino, a quel punto lui è entrato in casa per prendere la cagnolina e restituirla. In quel momento, però, sono entrate in azione le forze dell’ordine.

Si tratterebbe, secondo alcune informazioni fornite dalla Onlus, di “un signore residente in via Monte Velino, nei pressi della Asl: straniero, moro, stempiato, magro e con una leggera barba. Ci rendiamo conto che sono pochi dettagli ma non è possibile pubblicare immagini o nomi, data l’indagine e le denunce in corso”.

“Nel momento del recupero della cagnolina, era anche ubriaco. Prestate attenzione”, questo l’appello, “usate sempre il guinzaglio nel rispetto della legge e non perdete d’occhio i vostri amici neanche nei vostri giardini, perchè stanno iniziando a ripetere questa specie di truffa ed oggi è stato solo il caso più eclatante e, per fortuna, documentato! Prendono di mira soprattutto i cagnolini con medaglietta, e quindi relativo padrone da contattare e ricattare.

“Ringraziamo pubblicamente le forze dell’ordine che”, concludono, “sollecitate, si sono recate lì sul posto insieme all’adottante. Per ora Sally in questo caso pare stia bene ed è tornata a casa”.