Cane da pastore abruzzese, approvata mozione a firma Quaglieri e Testa per tutela valore storico territoriale della razza canina

Avezzano. “È stata approvata all’unanimità, in data 30 novembre, dalla 5° Commissione regionale d’Abruzzo, la mozione, a firma dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Mario Quaglieri e Guerino Testa, “a sostegno del cambio del nome della razza canina da Pastore Maremmano – Abruzzese a Pastore Abruzzese”.

Ne dà notizia Nello Simonelli, consigliere comunale di Avezzano e responsabile per l’Abruzzo di Nazione Futura che ricorda come “il Cane da Pastore Abruzzese è, anche dal dato della legge, patrimonio culturale della nostra Regione, per cui questa mozione va nel senso di un pieno riconoscimento di un elemento di forte identitarietà della nostra terra”.