Mc Donald’s cerca nuovi talenti: scopri come si lavora nel ristorante e lascia la tua candidatura

Vi siete mai chiesti come si lavora all’interno di un ristorante Mc Donald’s? È un lavoro difficile, impegnativo, con turni e meccanismi che devono procedere in perfetta sincronia. Ma è anche un lavoro che, per chi ha intraprendenza e voglia di imparare, offre molte più possibilità di crescita di quelle che uno si possa aspettare. Quali? A queste ed altre domande potrete avere risposta sabato 14, giorno in cui tutti i 600 ristoranti McDonald’s d’Italia si presentano con il “Talent Day”.

Un evento in cui sarà possibile, da parte di visitatori esterni, venire a conoscenza delle esperienze e storie di coloro che fanno parte del mondo Mc Donald’s e scoprire come lavora il personale, in ogni ruolo che viene ricoperto al suo interno. Ma non finisce qui: sarà anche una occasione preziosa per tutti i talenti che sentono il bisogno di mettersi alla prova e iniziare una nuova carriera, candidandosi a ricoprire le posizioni aperte.

Abbiamo contattato Gaetano Miranda, licenziatario dei Mc Donald’s di Avezzano e L’Aquila, per farci raccontare qualcosa in più. Ecco cosa ci ha detto. “Chiedere e ricevere informazioni, visitare il ristorante, lasciare il curriculum per aprirsi una nuova strada lavorativa, parlare con il team Mc Donald’s della propria città e vivere le esperienze di chi lavora con noi. E’ questo l’obiettivo del Talent Day. L’evento”, ha continuato Miranda, “ha una doppia funzione: svelare il tipo di mondo lavorativo che rappresentiamo e arricchirci di nuove candidature che vadano a ricoprire i profili che ci sono nelle nostre aziende”.

Ma c’è una filosofia ben precisa che l’imprenditore abruzzese adotta per abbatte pregiudizi e luoghi comuni e stimolare collaboratori e candidati: “La crescita all’interno di un sistema come quello di Mc Donald’s non finisce ad Avezzano. Cosa vuol dire? Se qualcuno ha le qualità o la giusta predisposizione per lavorare con noi ma si tira indietro perché pensa di non avere spazio all’interno di un organico già completo o perché pensa di finire la sua carriera laddove l’ha iniziata, sbaglia. Le opportunità lavorative che offre Mc Donald’s vanno anche al di fuori della stessa azienda. Chi mostra di avere passione, professionalità e competenze adeguate, infatti, potrà arrivare a ricoprire ruoli importanti come quello di direttore, manager, supervisore o addetto alla gestione di tematiche più ampie all’interno della catena nazionale. Non candidarsi perché non c’è aspettativa di crescita vuol dire perdere una grande opportunità lavorativa”.

Nello specifico i Mc Donald’s di Avezzano e L’Aquila sono alla ricerca di “figure di operatori di cucina e sala ma anche di figure manageriali. Chi presenta qualità specifiche o esperienza in questi comparti sarà il benvenuto nella nostra realtà”.

Cosa aspetti? Sabato 14 il Mc Donald’s di Avezzano ti accoglie in occasione del Talent Day, dalle 8 alle 18. Non mancare!