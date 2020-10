Campus scolastico, Marletta chiede più trasparenza sulla costruzione dopo dimissioni del coordinatore

Tagliacozzo. Manuela Marletta, ex assessore all’Edilizia scolastica del Comune di Tagliacozzo, chiede più trasparenza riguardo all’iter in corso per la realizzazione del primo stralcio funzionale del campus scolastico finanziato con un contributo del Ministero con 1 milione 445mila euro e con scadenza contrattuale dei lavori al 2 novembre prossimo.

“In merito alla costruzione della nuova scuola”, afferma l’ex assessore comunale di Tagliacozzo, “il 18 settembre è stata pubblicata una determina, la numero 972, che riporta le dimissioni del coordinatore per la sicurezza dei lavori per il nuovo edificio scolastico. Nel provvedimento”, continua la Marletta, “si prende atto e si accettano le dimissioni del coordinatore per la sicurezza in esecuzione dei lavori, architetto Carlo Tellone, nominato con determinazione numero 21 del 2020”.

“Sono certa”, spiega la Marletta, “che la costruzione di un nuovo plesso, importante per tutti i Comuni, non di meno per il nostro, debba avere massima trasparenza in merito a tutte le notizie relative alla sua costruzione. Sarebbe bene quindi”, conclude il consigliere Marletta, “nel rispetto di una corretta informazione nei confronti della comunità tagliacozzana, chiedere all’amministrazione, la pubblicazione della lettera con la quale l’architetto Tellone”, conclude, “ha deciso di lasciare la coordinazione dei lavori in merito alla sicurezza del nuovo plesso”.