Al via nel weekend a Sante Marie il Campo dei Ribelli – Briganti, il campus teatrale tra teatro e natura

Sante Marie. Cresce l’attesa a Sante Marie per la seconda edizione del “Campo dei Ribelli – Briganti”, campus teatrale estivo ideato dai registi Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini.

L’obiettivo è quello di far rivivere le storie dei briganti attraverso il teatro, la natura e la cultura di questa antica tradizione che affonda le sue radici proprio in questo territorio.

Saranno più di 20 i partecipanti in questo secondo appuntamento che per sette giorni lavoreranno a uno spettacolo che andrà in scena il 21 luglio.

Verranno svelate le maschere della storica commedia dell’arte e, inoltre, verrà sviluppato un concept intorno alla figura e all’azione del generale Borjes.

“Quando la storia e la cultura del nostro paese incontrano le nuove generazioni per dar vita a momenti di aggregazioni sociale e di genuino intrattenimento, non possiamo che essere soddisfatti e orgogliosi di quanto realizzato in questi anni”, afferma il sindaco Lorenzo Berardinetti, “Sante Marie ha una storia importante che merita di essere riscoperta e trasmessa ai giovani affinché ne tengano viva la memoria. Ben vengano, quindi, iniziative come quella del Campo dei Ribelli – Briganti. A Stefano e Rossella vanno i miei complimenti per aver avuto il coraggio di sviluppare un progetto così singolare e ambizioso”.

L’evento prenderà il via domenica e terminerà domenica 21. Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito e sono adatti sia a un pubblico adulto che più giovane.