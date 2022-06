Campo da basket e salto in lungo: nuova area sportiva per gli studenti della Vivenza

Avezzano. La città di Avezzano è il terzo Comune in Abruzzo a mettere in “cassaforte” i fondi PON del Ministero dell’Istruzione. L’amministrazione Di Pangrazio, ancora una volta, sale sul podio a vantaggio dei più giovani. In questa occasione, l’attenzione alle scuole e agli studenti riguarda strutture sportive e ricreative.

Il comune si è infatti aggiudicato un finanziamento di 350 mila euro da investire per la sistemazione delle aree esterne della Pomilio-Vivenza con il quale prenderà vita una nuova area giochi con campo da basket, spazio fitness, pista di salto in lungo, verde attrezzato.

“L’edificio scolastico A.Vivenza”, spiega il progetto dell’ufficio IV del Comune diretto dal dirigente Antonio Ferretti, “pur occupando, insieme alla palestra, una porzione rilevante di superficie coperta, ha un’area esterna non estremamente estesa. La porzione a sud ed est del lotto è occupata da percorsi pedonali e di collegamento e la restante area è destinata prevalentemente a verde con una piccola pineta, senza attrezzature ed attualmente inutilizzata. Il resto del lotto, sostanzialmente privo di alberature, piantumazioni, percorsi pedonali, pavimentazioni e attrezzature, non è fruibile e c’è un campo di basket senza adeguato accesso e, attualmente, realizzato in asfalto. Da qui la necessità di intervenire attraverso la realizzazione di un muro di contenimento per garantire condizioni di fruibilità e sicurezza ma il progetto del comune prevede ben altro con nuove strutture idonee allo svolgimento di attività sportive, miglioramento ambientale e messa a dimora di specie autoctone, creazione di percorsi pavimentati, insomma una riqualificazione generale”.

In dettaglio l’intervento contempla la realizzazione di spazi verdi e risistemazione di quelli esistenti con impianti irrigui, manto erboso a zolle, zone ombreggiate, nuove attrezzature per lo sport, campo regolamentare di pallavolo, pista di atletica, percorsi ginnici con attrezzature idonee e superfici rivestite di pavimentazioni antitrauma e poi un nuovo rivestimento per il campo di basket che sarà in resina, ed accessibile, qualità prevista in generale per tutta la nuova area grazie a percorsi di collegamento tra interno ed esterno inclusivi che garantiranno l’utilizzo alle persone diversamente abili.

“Non a caso”, spiega il vicesindaco Domenico Di Berardino, “tra i parametri più importanti per la qualità della vita nelle città più attente ai giovani, trova grande valore la presenza di spazi attrezzati per lo sport, a disposizione degli studenti. Il percorso di eccellenza realizzato dall’amministrazione Di Pangrazio con focus specifico sulla sicurezza delle nostre scuole ha portato Avezzano al top in Italia, per qualità delle strutture. Oggi va avanti con un’attenzione particolare alle aree esterne. Questo finanziamento è una ulteriore buona notizia, frutto di un lavoro di progettazione attento e incessante”.