Il Comune di Carsoli cerca un gestore per il nuovo campo sportivo, ecco come partecipare all’avviso

Carsoli. Il comune di Carsoli cerca un gestore per il nuovo campo sportivo. Dopo il restyling della struttura nel cuore del paese, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Velia Nazzaro, ha deciso di emettere un avviso per cercare una società sportiva e dilettantistica, o una federazione sportiva riconosciuta dal Coni, per occuparsi dell’impianto e gestirlo nei prossimi 9 anni.

L’impianto “Cesare De Angelis” è stato riaperto da poco dopo il lungo intervento di ristrutturazione che ha permesso all’amministrazione di posizionare un manto erboso di ultima generazione adatto non solo per incontri di calcio ma anche per far allenare i più piccoli che si avvicinano a questo sport. Secondo quanto stabilito dall’avviso redatto dal responsabile del servizio tecnico del Comune di Carsoli, Quinto D’Andrea, l’associazione o la società che lo prenderà in gestione dovrà occuparsi del campo di via di Villa Romana e di tutto ciò che fa parte dell’impianto: dell’edificio con l’ufficio e magazzino, degli spogliatoi e dei servizi igienici e di tutte le altre strutture.

Per quanto riguarda l’affitto il Comune ha deciso di stabilire una cifra forfettaria che dovrà essere versata dalla società sportiva che se ne occuperà, senza scopo di lucro, in quattro soluzioni. Il canone annuale sarà di 3mila euro l’anno e i pagamenti dovranno essere corrisposti in quattro trimestri a partire dal 20 dicembre. La gestione del campo, con le relative strutture, sarà affidata alla società sportiva che se l’aggiudicherà fino al 2028. Una volta stipulato l’accordo il Comune procederà alla redazione di un verbale su ciò che si trova all’interno dell’impianto e del suo stato in modo tale da avere memoria di tutto.

Il concessionario dovrà nominare una persona responsabile della gestione, adeguare l’impianto secondo le normative vigenti e occuparsi della manutenzione ordinaria. Saranno a carico del gestore anche tutte le spese correnti come la fornitura dell’energia elettrica, dell’acqua e del combustibile da riscaldamento. L’offerta per la gestione del campo dovrà essere presentata al Comune di Carsoli entro le 12 di lunedì 16 settembre.