Campione europeo e mondiale, il cane avezzanese Arnold conquista proprio tutti

Avezzano. Ancora un successo per il cane avezzanese Arnold che nei giorni scorsi, in occasione dell’esposizione europea di Wels in Austria, è stato eletto campione europeo 2019, bissando così il successo dell’anno scorso. Un traguardo, inoltre, che arriva dopo il recente campionato mondiale in Giappone dove si è classificato al primo posto.

L’allevatore Gianni Orlandi lo definisce: “un compagno di vita, membro della famiglia, che quando va in tartufaia mette la mimetica e quando va in scena indossa l’abito da sera. Non finisce mai di stupirmi e rendermi un allevatore orgoglioso. Grazie a Fabrizio e a tutti gli amici con cui condividiamo queste fantastiche avventure e al grande maestro Antonio.

ARNOLD DEL PESCHIO VICALE

WW EW Multi Ch BIS BISs