Campionato regionale di sci alpino a Ovindoli: ecco tutti i nomi dei vincitori

Ovindoli. La pista Montefreddo Settebello del comprensorio di Ovindoli Monte Magnola ha ospitato anche la prova di gigante dei Campionati Regionali di Sci Alpino del Comitato Lazio e Sardegna della FISI, valevoli per la 2° Snowside Cup – Trofeo Kinder + Sport. La manifestazione è stata organizzata dallo SC Snow Side Team e dallo SC Orsello Magnola. Dopo un’autentica battaglia sul filo dell’ultima discesa, l’Orsello Magnola ha confermato il successo ottenuto lo scorso anno, battendo in volata lo SC Il Lupo e lo SC Livata. Sotto il podio, ma vicino nel punteggio, anche lo SC Terminillo. Sette sci club diversi sono riusciti a conquistare almeno un titolo regionale. Rinviato il Super G previsto per domani. «Classifica per società molto combattuta – ha affermato il Direttore dello SC Orsello Magnola Andrea Ruggeri – segno che il livello medio degli sci club del CLS è più competitivo. Ci può essere l’errore individuale, ma i valori dei primi quattro, cinque club sono abbastanza omogenei».

La giornata di sole non ha condizionato la pista che ha svolto in maniera perfetta il compito di far scendere in gara oltre 200 atleti dalla categoria senior ai Baby di 8 anni. In nove sono stati in grado di centrare la doppietta slalom-gigante.

«Un po’ la fortuna, un po’ le condizioni del meteo e le decisioni prese ieri in commissione di giuria – ha affermato il Direttore dello SC Snow Side Team Lorenzo Sant’Andrea – hanno fatto sì che tutto sia andato in maniera perfetta, chiudendo anche in tempi contenuti la gara. Direi che il bilancio di questi due giorni di competizioni sia decisamente positivo».

I campioni regionali di gigante. Super Baby Chiara Vasselli (Il Lupo) e Michele Perrino (Il Lupo); Baby 1 Flavia Resta (Il Lupo) e Benedetto Senni (Il Lupo); Baby 2 Lavinia Sambuco e Filippo Maria Calzetti (Sarnano Jast); Cuccioli 1 Carlotta Calabrò (Orsello) e Gianluca Innocente Pergolese (Terminillo); Cuccioli 2 Eleonora Di Paola (Livata) e Edoardo Lallini (Livata); Ragazzi Alice Pompei (Livata) e Francesco Mazzocchia (Orsello); Allievi Giorgia Tari (Livata) e Valentino Caputi (SS Lazio); Giovani Flavia Miralli (Livata) e Marcello Manzara (Terminillo); Senior Sara Forcina (Campocatino) e Gian Marco Coicchio (Sarnano Jast).

Classifica a squadre 2° Snow Side Cup (prime posizioni): 1) Orsello Magnola 2323; 2) Il Lupo 2293; 3) Livata 2106; 4) Terminillo 2043; 5) Snow Side Team 1154.