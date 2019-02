Campionato regionale di Ginnastica artistica, en plein di medaglie e successo delle marsicane della Virtus Donatelli

Avezzano. Piccole atlete crescono e mietono successi in una disciplina sportiva, come la ginnastica artistica, che richiede duro allenamento, sacrificio, fatica, dedizione e tanta passione. Nella prima prova del Campionato Regionale FGI di Ginnastica Artistica è stato grande il successo delle giovanissime atlete marsicane della Virtus Donatelli di Avezzano. Lo scorso sabato, al Palaginnastica di Villa Pavone a Teramo, la Virtus Donatelli ha fatto registrare un en plein di medaglie nelle varie categorie.

La giovanissima e promettente celanese Vittoria Onorina Di Clemente è salita sul gradino più alto del podio, nella categoria A2, conquistato il primo posto dopo una prestazione convincente e apprezzata dalla giuria. Bene anche Ludovica Massimiani classificatasi al terzo posto. Affermazione anche in categoria A4 che ha visto nei primi tre posti atlete della Virtus: primo posto per Giulia Di Felice, seguita al secondo posto da Caterina Sorgi e al terzo da Silvia Chiavaroli. Nella categoria A3 secondo posto per Miranda Antonelli, quarto posto per Lavinia Mastroddi e quinto posto per Sara Marpepa.

Prestazioni convincenti anche in categoria Junior1 con le ginnaste Sofia Marini, Clara Sofia Antonelli, Giulia Bianchini, Sofia Spadoni. Colpaccio anche nella categoria Junior2 con due ginnaste delle Virtus nelle prime due posizioni: primo posto per Claudia Ciciotti e secondo posto per Laura di Bartolomeo. Nelle categorie Gold e Silver erano 73 i Ginnasti in Gara, 5 della sezione Maschile e 68 della Femminile. Tante le società in gara, tra cui l’Ovidiana Sulmona, Virtus Donatelli Avezzano, Meeting Roseto degli Abruzzi, Torrione l’Aquila, Ifigenia Pineto, Dominus Corropoli, Ginnastica Teramo Libertas, Aternum Pescara, Peter Pan Gym, Minerva di Sant’Egidio alla Vibrata. La prossima tappa ci sarà tra un mese sempre a Teramo presso la Palestra di Villa Pavone.

“Come istruttrice non posso che essere fiera e orgogliosa di tutte loro dalle più piccole alle più grandi”, dice visibilmente felice l’allenatrice Alessandra Melis che aggiunge“sono orgogliosissima di tutte loro per i sacrifici e il grande impegno che mettono in questa disciplina così dura ed impegnativa; sacrifici che poi però vengono ripagati sul campo gara con i risultati che le ragazze hanno ottenuto e portato a casa”.

“Come la Melis anche io vivo ogni giorno i sacrifici che fanno le ragazze”, racconta Daniele Centi Pizzutilli, tecnico della Virtus Donatelli, “le loro gioie e i loro sforzi durante gli allenamenti. La ginnastica è bellissima; ma dura e non è facile mantenere e gestire l’ansia durante le esibizioni. Sono, pertanto, fiero di allenare ragazze così determinate”.