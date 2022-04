Campionato nazionale di sci: consegnato oggi “l’encomio solenne” al giovane civitellese Giovanni Scalisi

Civitella Roveto. Giovani stelle dello sport italiano crescono. Oggi pomeriggio il sindaco, Pierluigi Oddi, alla presenza di tutta la giunta, dell’assessore allo Sport, Federica Montaldi, dei familiari e degli allenatori Davide Ciminelli e Marco Tatone, ha consegnato un “encomio solenne” al giovane concittadino e Campione Italiano Giovanni Scalisi, che si è contraddistinto per il particolare impegno e dedizione nell’ambito del campionato nazionale di sci. Queste le motivazioni: “In considerazione dei particolari meriti sportivi riscontrati nel Campionato Nazionale di Sci, Categoria Ragazzi, a seguito della finale disputata lo scorso 21 marzo 2022, nell’omonimo comprensorio turistico dell’Abetone, protagonista indiscusso di una straordinaria manche, che gli ha consentito di primeggiare con ragguardevoli margini sugli avversari diretti, laureandosi Campione Italiano, riuscendo nella storica impresa di riportare l’ambitissimo titolo in Abruzzo.

“Giovanni, nostro giovane concittadino, classe 2008, atleta dello Sci club Tre Nevi, di Ovindoli smart, simpatico e sempre sorridente”, ha spiegato il sindaco Oddi, “con grande vanto per la comunità civitellese, è riuscito a compiere la straordinaria impresa, salendo sul gradino più alto del podio nella gara di Slalom gigante, a seguito di un lungo percorso costellato da sacrifici e disciplina, costruito anno dopo anno sulle nevi di Ovindoli, insieme ai suoi allenatori Davide Ciminelli e Marco Tatone, che lo seguono fin da quando, a 4 anni, iniziò a muovere “primi passi” nella categoria Baby. Con la chiara consapevolezza del duro lavoro da svolgere, con umiltà, determinazione, costanza e passione”, prosegue il primo cittadino, “ha sempre continuato a frequentare la scuola di mattina e le piste da sci nel pomeriggio, con il prezioso supporto della famiglia, di papà Luciano e mamma Anna, per affrontare nelle migliori condizioni, gli allenamenti e le competizioni, conducendo una vita equilibrata, regolare, fatta di sane abitudini e di riposo, che gli hanno consentito di agguantare, con non pochi sacrifici, l’ultimo importante tassello tricolore. Giovanni Scalisi, con l’ultima straordinaria impresa, che va a sommarsi alla vittoria del gigante al Criterium Interappeninico disputato a Campo Felice dello scorso gennaio e degli importanti posizionamenti del 5° posto in gigante e del 6° posto in slalom all’Alpe Cimbra, entra di fatto nella storia dello sci abruzzese e la sua vittoria rappresenta lo sport sano, specchio della nostra società, regalando un bel messaggio di un chiaro esempio di valore aggiunto agli altri giovani e a tutto il mondo dello sci marsicano e abruzzese, dando lustro a Civitella Roveto. Dalla residenza comunale ” ha concluso Oddi. Nel Comune di Civitella Roveto è stato istituito un Albo speciale nel quale ogni anno verranno iscritti cittadini e associazioni particolarmente meritevoli e impegnati nella vita sociale, sportiva e culturale del paese.