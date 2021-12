Campionati regionali esordienti: riconoscimenti per il team Centro Italia Nuoto

Celano. In occasione della prima tappa invernale dei campionati regionali esordienti ci sono state le premiazioni per le società compreso dirigenti e tecnici per la classifica del trofeo autunnale.

Per il Team centro Italia in rappresentanza dei tecnici Francesco Ulto, Maria Luigia Montuori e Riccardo Rossi è arrivato un doppio riconoscimento per le categorie esordienti A e B. Venivano premiate le prime 5 società d’Abruzzo su 14 partecipanti e il team Avezzanese chiude al 5º posto con entrambe le categorie.

Alla prima tappa invernale svolta nella piscina comunale dell’aquila sono scesi in vasca 21 atleti che hanno migliorato sensibilmente i crono delle proprie gare.

Per la categoria esordienti A spiccano Ester Zauri con il secondo tempo sui 50 stile e il primo posto sui 100 stile. Segue Elisa di Ruscio con un terzo posto sui 50 stile e un secondo posto sui 100 stile.

Alessia Montaldi vince i 50 dorso e Sofia imperiale entra nella top 5 regionale dei 100 stile e 100 dorso.

Francesca Paolini vince i 400 stile e si piazza al primo posto in regione sulla distanza considerando i tempi svolti nell’altro concentramento Chieti/Pescara.

Per gli esordienti A maschi invece spicca Antonio liberati che migliora il personal a tutte le gare che ha partecipato, classificandosi al secondo posto sui 50,100,400 stile. Segue Pasquale Fosca con un ottima prestazione sui 400 stile che lo porta al terzo posto in Regione. Andrea Dell’Orso e Emanuele Ricci si classificano rispettivamente al 5º e 6º posto sui 100 stile.

Per la categoria Esordienti B le ottime prestazioni arrivano da Andrea D’angelo che continua a migliorare i suoi tempi piazzandosi al secondo posto sui 50 stile, 100 stile e 200 stile. Ginevra Ballarini si classifica al secondo posto sui 50 stile ed Alessandro Evangelista al 6º posto sui 50 stile. Ottime anche le prestazioni di Daniela De Angelis sul 50 stile, nella top 5 regionale.

Concluse le gare per il 2021, adesso le prossime gare saranno il 16 gennaio per la seconda tappa Invernale. Atleti, tecnici e staff al completo augurano buone feste a tutto il team e ai loro seguaci.