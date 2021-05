Campionati Italiani Targa Para–Archery: l’abruzzese Antonio Del Fosco nuovo vice-campione nazionale

Avezzano. Come già anticipato dalle pagine di MarsicaLive, il grande ritorno ritorno in gara di Antonio Del Fosco ha fatto ancora centro. L‘atleta abruzzese ha brillato classificandosi in seconda posizione negli ultimi Campionati Italiani Indoor Para–Archery avvenuti in quel di Grottaglie (Teramo), nella categoria Visually Impaired 1, riservata a persone non vedenti. Con questa terza partecipazione ad un evento nazionale, Del Fosco è tornato a gareggiare contro i migliori atleti di categoria italiani. Celano e la Marsica intera porge a lui le più sentite congratulazioni, in attesa di altri nuovi grandi successi.