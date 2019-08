Campionati italiani juniores alle battute finale: week end di verdetti per gli atleti del circolo tennis di Avezzano

Avezzano. Semifinali di singolare a Gatto, Alesandro Battiston, Pergola e Angelini. Nel doppio sperano nel tricolore gli abruzzesi Rossi Principe e Sciacca.

Scambi di qualità, giocate di livello, ambizione e riferimenti più o meno espliciti ai grandi tennisti di oggi; c’è questo e molto altro nel grosso parterre giovanile che ha risposto alla chiamata del titolo nazionale Juniores. Per la terza volta il tennis maschile delle stelle in ascesa consuma gomiti e racchette sotto lo sfondo del Velino, sui sintetici accaldati del presidente Raffaele Tomassetti, fregiando la città di Avezzano del titolo di “Casa del tricolore” anche per l’anno 2019. Cento tennisti classe 2006, il fiore all’occhiello del tennis italiano, respirano l’aria marsicana e guardano alla finale di domenica con l’aspirazione di chi, quello scudetto, lo cucirebbe sulla pelle prima ancora che sulla maglietta. L’onore della competizione è consacrato dalla presenza di personaggi illustri nel panorama tennistico internazionale. Su tutti l’ex numero 67 al mondo, Diego Nargiso, ospite di riguardo della otto giorni valida per il campionato Under 13.

La competizione è giunta alle semifinali, parallelamente nel singolare e nel doppio. Durante la mattinata di oggi si sono aggiudicati il turno alla penultima fase del singolo Giorgio Gatto, Alessandro Battiston, Alessio Pergola e Lorenzo Angelini. Fuori a sorpresa i numeri 1 e 2 del torneo, Daniele Rapagnetta e Sebastiano Cocola, entrambi al pronto riscatto nel pomeriggio, sulla chiamata del doppio. Hanno strappato il pass per le semifinali le coppie Rapagnetta – Battiston, gli abruzzesi Rossi Principe – Sciacca, Cocola – Angelini e Cattaneo – Filoramo.

Fine settimana infuocato dunque, le prossime quarantotto avranno in sorte il tricolore italiano. Tutti gli incontri possono essere seguiti sulla piattaforma dedicata al Tennis Italiano www.Federtennis.it nella sezione live score, con riferimento ai “campionati italiani Under 13 maschili”.