Campionati Italiani Ainbb e Mondiali Icn Rimini Wellnes, trionfa l’avezzanese Di Cesare

Avezzano. Si è svolta a Rimini, durante la fiera del fitness dal 1 al 4 giugno, la finale del campionato italiano 2022 AINBB di natural body building, evento che ha riunito i migliori atleti da tutta Italia in seguito a diverse selezioni che si sono svolte su tutto il territorio nazionale.

L’atleta avezzanese Germano Di Cesare, già pluricampione nel settore natural da diversi anni, nel primo giorno di gare ha fatto incetta di medaglie vincendo due assoluti in due categorie diverse: campione italiano assoluto bodybuilding e campione italiano assoluto HP (altezza-peso).

Due giorni dopo, nel campionato mondiale ICN, riconferma i titoli già vinti conquistando l’oro nella categoria HP, portandosi a casa il titolo di campione mondiale per il secondo anno di seguito.

Germano da anni si allena presso la palestra No Limits di Avezzano e insieme al suo amico e collega Ivan Fedele, ha fondato il team ENTS, che continua a collezionare vittorie: nella stessa competizione, Sara Amabili, atleta del Team, vince l’oro nella categoria bikini under 21 e diventa vice campionessa italiana nella categoria fino a 158 cm.

Il Team ENTS continua a lavorare e migliorarsi costantemente in nome del motto che ormai è diventato iconico: “Work hard in silence, let success make the noise” (“lavora in silenzio e lascia che sia il successo a fare rumore”).