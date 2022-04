Campionati di Kick Boxing Criterium: anche gli atleti di Filippo Falcioni volano ai campionati italiani

Trasacco. Guantoni che passione! Ieri all’interno del palazzetto dello sport di Jesolo, si sono svolti i Campionati di Kick Boxing del “Criterium”. Grandi risultati sono stati quelli riportati dagli atleti dell’Asd K.O. Kick Boxing Organization, diretti dal coach Filippo Falcioni, che si qualificano all’accesso dei Campionati Italiani assoluti 2022.

La squadra abruzzese ha riportato i seguenti risultati: due ori, un argento e un bronzo.Cadetti maschile: Liberale Simone kg. 69+ oro, Cadetti femminile: D’Angeli Valeria kg. 65 argento mentre nella categoria dei Master, un oro per D’Angeli Massimo kg. 90+, un bronzo per Liberale David kg. 84 , mentre per Falcioni Filippo kg. 74 non va a medaglia.