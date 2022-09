Campagna elettorale, Fina (Pd): “Grazie per il sostegno, farò tesoro dei consigli”

L’Aquila. Esponenti e dirigenti politici e istituzionali, della cultura, dell’ambientalismo. Nel corso di questa campagna elettorale giunta agli ultimi giorni Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese e candidato al Senato, ha incontrato singolarmente, online o dal vivo, una serie significativa di personalità con le quali ha avuto modo di approfondire i temi al centro della discussione pubblica e le proposte elaborate, a cominciare da quelle per il sostegno all’occupazione, contro il caro – energia, per l’economia della creatività e della cultura e per la transizione ecologica. Importante in questo percorso il ciclo dei “Dialoghi” e quello degli “Extra – Dialoghi”, nei quali Fina si è confrontato con le personalità in diretta sui suoi canali social.

Gli esponenti del Partito Democratico che hanno interloquito e con Fina sono stati il segretario nazionale Enrico Letta, i ministri Andrea Orlando e Dario Franceschini, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti i sindaci di Bologna e Pesaro Matteo Lepore e Matteo Ricci (che svolge anche il ruolo di presidente di ALI), Brando Benifei, Enrico Borghi, Gianni Cuperlo, Antonio Misiani, Franco Roberti, Valeria Valente, Andrea Cozzolino, Lia Quartapelle, Chiara Gribaudo. Per quanto riguarda l’ambiente e il territorio figurano il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, Rossella Muroni, Silvia Viviani, Antonio Cianciullo, mentre nell’ambito culturale ci sono Lino Guanciale, Fabio Bacà, Massimo Adinolfi, Nicola Lagioia, Miguel Gotor, Paride Vitale, Stefano Redaelli, Lucia Votano, Emanuele Felice, Carmine Valentino Mosesso.

“La campagna elettorale – spiega Fina – è stata per noi in primo luogo occasione di incontri con tantissime persone così come con tante eccellenze. Ringrazio tutti quelli che hanno voluto darci sostegno e dedicarci tempo. Il loro contributo, i suggerimenti che hanno voluto darci, costituiscono per noi un tesoro per lo svolgimento del mio mandato parlamentare, come del resto quelli delle moltissime persone che abbiamo incontrato e che stiamo ancora incontrando nel nostro appassionante tour che sta attraversando in lungo e largo la nostra splendida regione”.