Campagna di solidarietà per José Maria Venturi, si mobilita la Marsica: i ringraziamenti del padre

Avezzano. È partita la campagna di solidarietà per raccogliere i fondi necessari per le cure di José Maria Venturi, architetto trentenne, rapinato in casa in Perù, da dei criminali, circa dieci giorni fa. Il giovane è stato aggredito e si trova in ospedale con gravissime ferite.

Il padre del 30enne, Fabio Venturi, anch’egli architetto, originario di Paterno, la frazione di Avezzano, ha lasciato alla rete, proprio da dove è partito tutto, un ringraziamento per le due comunità che in queste ore lo stanno supportando.

La locandina, in cui si possono leggere gli estremi per fare una donazione, in queste ore sta rimbalzando da una bacheca all’altra, affinché si riesca a raccogliere una cifra tale che permetta di curare il giovane, magari portandolo in Italia.

