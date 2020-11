Campagna di screening su tutta la popolazione di Avezzano, previsti 20mila tamponi in tre giorni

Avezzano. Campagna di screening su tutta la popolazione di Avezzano. Questa mattina si è riunita la task force del Comune di Avezzano a cui partecipano diversi esponenti ed esperti in materia con l’obiettivo di somministrare i test rapidi in tre giorni al maggior numero di persone possibili.

Nel vertice che si è tenuto nell’ex scuola Montessori è stato stabilito che la data utile per far partire la tamponatura dovrebbe essere da venerdì 4 dicembre. Si andrà avanti poi per almeno tre giorni al fine di effettuare a tutti i tamponi. L’obiettivo del primo cittadino, Gianni Di Pangrazio, è quello di raggiungere il maggior numero di cittadini e di avere quanto prima un quadro della situazione. Non è escluso che verranno allestiti anche dei punti per effettuare il tampone direttamente in auto. Saranno inoltre utilizzate le palestre delle scuole superiori delle città messe a disposizione dalla Provincia dell’Aquila come raccontato da MarsicaLive.

Per il momento ad Avezzano nell’ambito della campagna avviata dalla Regione per i test rapidi in larga scala a tutta la popolazione della provincia dell’Aquila sono previsti 20 mila test che ora il Comune si sta attrezzando per somministrare alla popolazione. Ricordiamo che ad Avezzano ci sono oltre 40.000 abitanti, quindi con la campagna si arriverà a coprire circa la metà della popolazione.