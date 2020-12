Campagna Amica Coldiretti consegna 200 quintali di pasta ad Avezzano e Sante Marie

Avezzano. Consegnata pasta “Made in Italy” nell’ambito dell’iniziativa di solidarietà di Coldiretti “Campagna Amica” in vista delle feste natalizie, promossa per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi un 25 dicembre sereno.

E’ stato il presidente provinciale Coldiretti l’Aquila Angelo Giommo ad affidare centinaia di pacchi di pasta di filiera e grano 100% Made in Italy alla Pro Loco di Avezzano e al Comune di Sante Marie, dove ad attenderlo c’erano rispettivamente il presidente, Edoardo Tudico, e i volontari della Pro loco e il sindaco di Sante Marie Lorenzo Berardinetti, l’assessore al sociale, Simonetta Lattanzi, e il consigliere Marco Rossi.

Si tratta di un parte del carico complessivo di circa 200 quintali di pasta che sono arrivati e arriveranno in Abruzzo in autotreno – ogni giorno fino a Natale – per essere consegnati alle famiglie meno abbienti.

“E’ una ulteriore operazione di solidarietà che a livello nazionale Coldiretti e Campagna Amica stanno facendo per aiutare chi in questo momento è in condizioni particolarmente svantaggiate”, ha commentato il presidente Giommo, “ci sono tanti nuovi poveri che vivono in difficoltà e vogliamo lanciare un messaggio importante”.