Cammino di Francesco e Tommaso, Giovagnorio: nessuna occasione persa, aderiremo dopo approvazione in giunta

Tagliacozzo. “Nessuna occasione è stata persa per rilanciare il turismo a Tagliacozzo”: risponde così il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, alle dichiarazioni del vice responsabile provinciale di Fratelli d’Italia, Benedetta Fasciani, in merito al cammino di Francesco e Tommaso.

“In merito a quanto dichiarato circa la presunta mancata adesione al protocollo d’intesa per la gestione del progetto “Cammino di Francesco e Tommaso nella terra dei Conti dei Marsi”, precisa il primo cittadino, “il Comune della città di Tagliacozzo procederà alla firma del protocollo d’intesa, con gli altri enti municipali coinvolti, non appena la Giunta delibererà l’approvazione del progetto e quando quest’ultima lo riterrà opportuno. Non ci facciamo dettare l’agenda dei provvedimenti amministrativi”, dichiara Giovagnorio, “da alcuno che agisca in modo pretestuoso e strumentale, tantomeno da chi, pur ricoprendo incarichi istituzionali o politici sovracomunali, è già proteso ad una campagna elettorale animata dalla esclusiva ‘contrarietà a tutti i costi’ nei confronti della nostra amministrazione. Questi attacchi non scalfiscono minimamente il nostro impegno e il nostro lavoro volti esclusivamente al bene di Tagliacozzo, ma possono creare tra i concittadini disorientamento e falsa informazione”.

“La concretezza dei fatti e delle buone opere realizzate parlano per noi”, sottolinea il sindaco, “in assoluta sintonia e d’intesa con il sindaco di Celano, comune capofila del progetto nonché con i frati del convento di San Francesco in Tagliacozzo che custodisce le spoglie mortali del Beato Tommaso, al momento che si riterrà più opportuno sarà deliberata l’adesione al citato cammino e sarà firmato il protocollo così come stanno pian piano facendo tutti gli altri comuni coinvolti. Unitamente all’assessore alla Cultura e al Turismo Chiara Nanni e al resto dei componenti del governo cittadino, sono d’altronde estremamente sensibili non solo ai “cammini” ma ad ogni iniziativa culturale che possa portare giovamento al settore turistico dell’intero territorio comunale. Prova ne è il fatto che la città di Tagliacozzo, negli ultimi quattro anni, grazie al lavoro incessante dell’attuale amministrazione, è assurta di nuovo, dopo tanto tempo, a capitale culturale della Marsica e dell’entroterra abruzzese”.

“Il calendario delle manifestazioni annuali infatti è stato arricchito con numerosi altri eventi che”, precisa, “con grande successo di pubblico, costituiscono una valida e diversificata offerta culturale per i turisti e per i locali.

Al Festival Internazionale di Mezza Estate, portato negli ultimi tempi a livelli di prestigio internazionale, si aggiunge una stagione teatrale invernale con nomi di attori famosi e titoli di spettacoli di altissimo livello. Numerosi sono poi i concerti musicali, i convegni culturali, i dibattiti pubblici, le mostre d’arte, le presentazioni di libri che mensilmente da gennaio a dicembre si svolgono nelle varie location comunali. Solo ai più distratti”, conclude Vincenzo Giovagnorio, “o a coloro che non hanno sensibilità culturale o meglio a chi fa finta di non vedere può sfuggire un così grande dinamismo politematico di cui beneficia l’offerta turistica locale”.